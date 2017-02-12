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Одиннадцать югорчан стали кандидатами в сборную команду России для участия в XXIII летних Сурдлимпийских играх
- 12.02.2017 09:54
Впервые Югра представлена в таком виде спорта как дзюдо. Предварительный отбор прошел мастер спорта России Александр Сысуев.
Фото: gov.cap.ru
Среди кандидатов – пять волейболистов: мастера спорта России международного класса Максим Салмин, Владимир Шмыгин, Павел Фатин, Георгий Плешкевич, кандидат в мастера спорта Роман Орликов. В третий раз готовится выступить на Сурдлимпиаде мастер спорта России международного класса, серебряный призер Сурдлимпиады-2009 и чемпион Игр-2013 Максим Бган.
В предварительный список также вошли легкоатлеты: мастер спорта России международного класса, серебряный призер Сурдлимпиады в Софии Юлия Любчик, мастер спорта России Михаил Панчук и кандидат в мастера спорта Денис Халюзин. Официальным кандидатом в сборную России стала теннисистка, мастер спорта России Анастасия Гринь.
Напомним, очередные летние Сурдлимпийские игры состоятся с 18 по 30 июля 2017 года в г. Самсуне (Турция). В программу входят соревнования по 21 дисциплине.