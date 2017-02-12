Жители Урая теперь могут пройти обследование в субботу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 11:13

В режиме работы флюорографического кабинета БУ «Урайская городская клиническая больница» произошли изменения.

Фото: pulmones.ru

Начиная с февраля, пройти обследование помимо будней, можно также и в субботу. В медицинском учреждении уверены, для некоторых категорий граждан, например, работающих по пятидневке или вахтовым методом, флюорография станет доступнее.

В целях профилактики выявления заболевания, вызванного палочкой Коха, специалисты рекомендуют обследоваться минимум раз в год. Так, в 2016 флюорографический осмотр в Урае прошли порядка 30 300 человек, у десятерых был обнаружен туберкулез в активной форме.

За январь 2017 года уже обследован 1 361 ураец и уже у одного из них выявлено это социально-опасное заболевание.