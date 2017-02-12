20 лет проведет в колонии сургутяин, убивший двух человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 12:51

Неоднократно судимому жителю Сургута на днях вынесли приговор.

Фото: tulapressa.ru

26 ноября 2015 года осужденный и его друг, также ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, приехали в гости к своему знакомому, проживавшему по улице Мелик-Карамова. Вместе стали распивать спиртное.

На почве личных неприязненных отношений между собутыльниками произошел конфликт. Подсудимый избил хозяина квартиры, а после – задушил. Все это происходило на глазах сожительницы потерпевшего, с которой сургутянин также решил расправиться. Тела убитых мужчина вынес на балкон, после чего продолжил распивать спиртное.

«В ходе следствия осужденный несколько раз менял свои показания, то признаваясь в совершенном преступлении, то убеждая следователя, что убийство совершено его другом. Вместе с тем, следствием была собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли результаты 13 судебных экспертиз, в их числе судебно-медицинские, комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и другие доказательства», - говорится в сообщении СКР по ХМАО.

В итоге, мужчина проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.