Патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Обь и Иртыш» пройдет в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 12:59

Она запланирована на 4 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: kvadropark.ru

В пробеге примут участие более 200 владельцев снегоходов. Старт будет дан у автомобильной стоянки возле ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийску. Трасса общей протяженностью более 11 км будет пролегать вдоль поймы реки Иртыш, с пересечением двух проток.

Участником акции может стать любой житель Югры, имеющий в собственности такой транспорт. Заявку на участие можно подать в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики по телефону в Ханты-Мансийске: 32-44-47, код города 3467.