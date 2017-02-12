НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Обь и Иртыш» пройдет в Ханты-Мансийске

12.02.2017 12:59

 Она запланирована на 4 марта, сообщает пресс-служба администрации города. 

Фото: kvadropark.ru

В пробеге примут участие более 200 владельцев снегоходов. Старт будет дан у автомобильной стоянки возле ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийску. Трасса общей протяженностью более 11 км будет пролегать вдоль поймы реки Иртыш, с пересечением двух проток. 

Участником акции может стать любой житель Югры, имеющий в собственности такой транспорт. Заявку на участие можно подать в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики по телефону в Ханты-Мансийске: 32-44-47, код города 3467.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран