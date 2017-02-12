В Югре самая высокая заболеваемость описторхозом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 15:02

В регионе показатель в 26,5 раз превышает среднефедеральные значения.

Фото: foodandhealth.ru

В прошлом году было зарегистрировано 375 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на портале правовой информации. Для сравнения, на Ямале 162 случая на 100 тысяч жителей, в Тюменской области – 106. Такие цифры в Ханты-Мансийском округе обусловлены тем, что около 90%, состоящих на диспансерном учете, не прошли лечение.

Причинами распространения описторхоза могут быть некачественная очистка сточных вод и отсутствие протоколов лечения больных с паразитозами.

Описторхоз — заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое плоскими червями-паразитами, которые попадают в организм человека после употребления в пищу зараженной рыбы. Ежегодно в России выявляется до 30 тысяч случаев заболевания описторхозом. 97% из них приходится на Уральский и Сибирский федеральные округа.