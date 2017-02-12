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В Югре проходит акция «Профилактика гепатита B»

12.02.2017 15:25

Гепатит В - это вирусное заболевание, которое вызывает развитие соединительной ткани в печени с замещением печеночных клеток, нарушением функции печени и последующим развитием цирроза печени. 

При инфицировании ребенка вирусом гепатита В в перинатальном периоде или грудном возрасте вероятность хронического поражения печени возрастает до 70-90%.

Самый надежный метод защиты - это вакцинация. Своевременная вакцинация от вирусного гепатита В обеспечивает 95% защиту на 15 лет.  Первую вакцинацию новорожденные получают в течение первых 12 часов жизни, вторую - в возрасте одного месяца, третью - в возрасте шести месяцев. Особая схема предусмотрена для детей, родившихся от болеющих гепатитом В матерей.

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