В Югре проходит акция «Профилактика гепатита B»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 15:25

Гепатит В - это вирусное заболевание, которое вызывает развитие соединительной ткани в печени с замещением печеночных клеток, нарушением функции печени и последующим развитием цирроза печени.

При инфицировании ребенка вирусом гепатита В в перинатальном периоде или грудном возрасте вероятность хронического поражения печени возрастает до 70-90%.

Самый надежный метод защиты - это вакцинация. Своевременная вакцинация от вирусного гепатита В обеспечивает 95% защиту на 15 лет. Первую вакцинацию новорожденные получают в течение первых 12 часов жизни, вторую - в возрасте одного месяца, третью - в возрасте шести месяцев. Особая схема предусмотрена для детей, родившихся от болеющих гепатитом В матерей.