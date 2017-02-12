Виновник смертельного ДТП на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск лишился свободы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 17:32

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Пойковский.

Фото: thenews.kz

3 сентября 2016 года он будучи пьяным управлял автомобилем «ВАЗ-21140». Двигаясь по автодороге «Тюмень–Ханты-Мансийск» мужчина не выбрал безопасную скорость, не спарвился с управлением и выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Nissan Almera». Два пассажира иномарки от полученных травм погибли.

Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

«Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 700 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.