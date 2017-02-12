Встреча «Любовью дорожить умейте» пройдет в Сургутском краеведческом музее

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.02.2017 19:04

Она состоится 16 февраля в Культурно-коммуникационном центре.

Фото: 31tv.ru

Встреча посвящена участникам Великой Отечественной войны, сургутянам, семейным парам: Мясниковым Анатолию Фёдоровичу и Алле Константиновне; Суховеевым Фёдору Леонтьевичу и Инне Альфредовне. Их любовь родилась на войне.

Жизненные пути Суховеевых пересеклись в 1944 году. Они прожили вместе 52 счастливых года.

1944 год стал судьбоносным и для будущих супругов Мясниковых. Молодые люди встретились на Латвийской земле и дошли до Берлина, и как они сами говорили: «Дважды там расписались. Сначала на стенах поверженного Рейхстага, а затем в свидетельстве о браке в Карлсхорсте».

Встреча пройдёт в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества», разработанного Сургутским краеведческим музеем и клубом «Фронтовые подруги». На мероприятие приглашены представители Администрации и Думы города, общественных организаций, родные и близкие героев, учащиеся и педагоги образовательных учреждений.