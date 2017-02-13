Флюоромобиль проведет обследование в 14 поселениях Берёзовского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 08:41

Выезд передвижного флюорографа БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница» начался в середине января, его работа и маршрут корректируется в зависимости от погодных условий.

Продлится же работа до середины марта. Всего планируется провести обследование, направленное на раннее выявление заболеваний, 3 536 жителям района. Кстати, в ходе выездной работы в 2016 году в Березовском районе обследовано 2700 человек. Были выявлены: с подозрением на туберкулёз - 4 человека; саркоидоз - 1 человек; онкологическое заболевание – 3 случая; пневмонии - 5человек.