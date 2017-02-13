УТВиВ планирует произвести очистку загрязненного участка под Лямина

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 09:25

В Сургутском районе состоялись общественные слушания, на которых обсуждался вопрос очистки загрязненного участка от сточных вод и жидких бытовых отходов, находящегося на территории Сытоминского участкового лесничества.

Рекультивация территории предусматривает восстановление почвообразовательного процесса, древесного покрова и направлена на организацию новых мест обитания животных и птиц. Эту работу берет на себя МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1».

После проведения рекультивационных работ на данном участке будет проведен экологический мониторинг за состоянием окружающей природной среды, рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.