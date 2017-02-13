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УТВиВ планирует произвести очистку загрязненного участка под Лямина

13.02.2017 09:25

В Сургутском районе состоялись общественные слушания, на которых обсуждался вопрос очистки загрязненного участка от сточных вод и жидких бытовых отходов, находящегося на территории Сытоминского участкового лесничества. 

Рекультивация территории предусматривает восстановление почвообразовательного процесса, древесного покрова и направлена на организацию новых мест обитания животных и птиц. Эту работу берет на себя МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1».  

После проведения рекультивационных работ на данном участке будет проведен экологический мониторинг за состоянием окружающей природной среды, рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

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