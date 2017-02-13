НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Директора фирмы в Нефтеюганске будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

13.02.2017 11:11

Расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Транспортные Технологии» завершено. 

Сообщается, что с января 2012 по февраль 2014 года руководитель уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Он задолжал бюджету больше 27 миллионов рублей. На имущество обвиняемого, общей стоимостью 17 миллионов рублей, наложен арест.  

В случае вынесения обвинительного приговора виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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