НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Cельские старосты появятся в Югре

13.02.2017 12:53

Это будет новая форма общественного управления. Правительство региона приступило к разработке соответствующего законопроекта. 

Фото: 360tver.ru

Старосты, особенно в отдаленных поселках, станут надёжными помощниками в обеспечении безопасности населения. Особенно необходимы такие люди в поселениях, где нет представителей органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Старосты будут наблюдать за оперативной обстановкой, своевременно сообщать о происшествиях, а также их угрозе в единую дежурно-диспетчерскую службу, информировать сельчан и в случае необходимости организовывать их на борьбу со стихией до прибытия спасательных служб.

Кстати, окружные власти одни из первых на Урале приступили к формированию института старост и закреплению их статуса законодательно.

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