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15 февраля 2017 года в театре СурГУ состоится торжественное мероприятие «Спортивная элита СурГУ – 2016»

13.02.2017 13:16

 В его рамках  пройдет  чествование лучших студентов, тренеров и преподавателей по итогам спортивного года.  

В мероприятии примут участие студенты и преподаватели Сургутского государственного университета, а также приглашенные гости – директора и тренеры-преподаватели спортивных школ г. Сургута.

В программе спортивного вечера: награждение победителей и призеров Спартакиад среди студентов по итогам 2015–2016 учебного года; награждение победителей и призеров Спартакиады среди преподавателей по итогам 2015–2016 учебного года. Также гостей вечера ждет концертная программа.

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