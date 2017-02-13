НОВОСТИ «СЕВЕРА»
15 февраля 2017 года в театре СурГУ состоится торжественное мероприятие «Спортивная элита СурГУ – 2016»
- 13.02.2017 13:16
В его рамках пройдет чествование лучших студентов, тренеров и преподавателей по итогам спортивного года.
В мероприятии примут участие студенты и преподаватели Сургутского государственного университета, а также приглашенные гости – директора и тренеры-преподаватели спортивных школ г. Сургута.
В программе спортивного вечера: награждение победителей и призеров Спартакиад среди студентов по итогам 2015–2016 учебного года; награждение победителей и призеров Спартакиады среди преподавателей по итогам 2015–2016 учебного года. Также гостей вечера ждет концертная программа.