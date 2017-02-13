За медпомощью на прошлой неделе с признаками ОРВИ в Сургутском районе обратились более тысячи человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 15:18

Всего было госпитализировано 11 человек. У одного подтвержден диагноз грипп.

Эпидемический порог в муниципалитете превышен в полтора раза. Позитивной новостью можно назвать то, что среди взрослых отмечается снижение заболеваемости на 28%. На 25% меньше заболевших малышей до двух лет и школьников - на 45%.

При этом главный сантирарный врач Югры рекомендовал своевременно приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях, если на занятиях будет отсутствовать 20 и более процентов учащихся.