НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За медпомощью на прошлой неделе с признаками ОРВИ в Сургутском районе обратились более тысячи человек

13.02.2017 15:18

 Всего было госпитализировано 11 человек. У одного подтвержден диагноз грипп. 

Эпидемический порог в муниципалитете превышен в полтора раза. Позитивной новостью можно назвать то, что среди взрослых отмечается снижение заболеваемости на 28%. На 25% меньше заболевших малышей до двух лет и школьников - на 45%.

При этом главный сантирарный врач Югры рекомендовал своевременно приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях, если на занятиях будет отсутствовать 20 и более процентов учащихся.

 

 

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