НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жильцы одного из домов Солнечного уже полтора года ведут судебные тяжбы с застройщиком

13.02.2017 15:22

Все началось с момента сдачи объекта: тогда новоселы начали обнаруживать строительные дефекты. Они провели ряд экспертиз, по результатам которых недостатков выявили на 35 миллионов рублей. 

Одна из главных проблем дома – полное отсутствие гидроизоляции фундамента. Если этот вопрос не будет решен, и без того некачественно построенный дом, прослужит недолго. По словам жильцов, строители не только не собираются устранять нарушения, но и нашли путь избежать ответственности. 

 

 

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