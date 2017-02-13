Жильцы одного из домов Солнечного уже полтора года ведут судебные тяжбы с застройщиком

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 15:22

Все началось с момента сдачи объекта: тогда новоселы начали обнаруживать строительные дефекты. Они провели ряд экспертиз, по результатам которых недостатков выявили на 35 миллионов рублей.

Одна из главных проблем дома – полное отсутствие гидроизоляции фундамента. Если этот вопрос не будет решен, и без того некачественно построенный дом, прослужит недолго. По словам жильцов, строители не только не собираются устранять нарушения, но и нашли путь избежать ответственности.