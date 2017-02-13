Две аварии с погибшими произошли в Югре 10 февраля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 15:41

На 24 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» около 07:40 73-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», допустил занос транспортного средства с последующим выездом на левую обочину.

Фото: 86.mvd.ru

Затем машину отбросило на стоящий «УРАЛ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, 68-летняя женщина-пассажир скончалась на месте.

Спустя несколько часов на 844 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» 28-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ». Авария унесла жизнь водителя легковушки.

Всего с 10 по 12 февраля на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 7691 нарушение правил дорожного движения. Задержаны 68 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 25 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 66 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.