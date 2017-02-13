НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За 10 лет в Сургуте маткапитал получили 35 тысяч семей

13.02.2017 16:03

 Из них 48% направили его на улучшение жилищных условий. Чуть больше тысячи человек решили потратить средства на образование детей. 

Напомним, что сама программа стартовала в России в 2007 году. Как рассказали в Управлении ПФР Сургута, самым популярным направлением использования материнского капитала стала единовременная выплата. Ее выдавали в 2009, 2010, 2015 и 2016 годах. Эти средства можно было потратить на любые нужды. Воспользоваться таким правом решили больше 13,5 тысяч семей.

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