За 10 лет в Сургуте маткапитал получили 35 тысяч семей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 16:03

Из них 48% направили его на улучшение жилищных условий. Чуть больше тысячи человек решили потратить средства на образование детей.

Напомним, что сама программа стартовала в России в 2007 году. Как рассказали в Управлении ПФР Сургута, самым популярным направлением использования материнского капитала стала единовременная выплата. Ее выдавали в 2009, 2010, 2015 и 2016 годах. Эти средства можно было потратить на любые нужды. Воспользоваться таким правом решили больше 13,5 тысяч семей.