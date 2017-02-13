Сургутянка предстанет перед судом за убийство и расчленение своего сожителя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 17:14

Расследование уголовного дела по обвинению 52-летней женщины завершено.

Фото: thenews.kz

По данным пресс-службы окружного Следственного комитета, 18 апреля 2016 года на пустыре в районе улицы Западная в Сургуте были обнаружены фрагменты человеческого тела. Длительное время преступление оставалось не раскрытым, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям следователей удалось установить все детали.

Сообщается, что 1 января 2016 года приехавшая на заработки в Сургут уроженка Башкирии праздновала наступление Нового года со своим сожителем. Во время распития спиртного между ними произошла ссора. Женщина взяла нож и ударила сургутянина в область брюшной полости, причинив ему несовместимые с жизнью травмы.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая расчленила тело и, упаковав останки в сумку и рюкзак, вывезла их в различные места в районе железнодорожных путей.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.