НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянка предстанет перед судом за убийство и расчленение своего сожителя

13.02.2017 17:14

 Расследование уголовного дела по обвинению 52-летней женщины завершено. 

Фото: thenews.kz

По данным пресс-службы окружного Следственного комитета, 18 апреля 2016 года на пустыре в районе улицы Западная в Сургуте были обнаружены фрагменты человеческого тела. Длительное время преступление оставалось не раскрытым, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям следователей удалось установить все детали.  

Сообщается, что 1 января 2016 года приехавшая на заработки в Сургут уроженка Башкирии праздновала наступление Нового года со своим сожителем. Во время распития спиртного между ними произошла ссора. Женщина взяла нож и ударила сургутянина в область брюшной полости,  причинив ему несовместимые с жизнью травмы.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая  расчленила тело и,  упаковав останки в сумку и рюкзак, вывезла их в различные места в районе железнодорожных путей.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.

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