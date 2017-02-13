НОВОСТИ «СЕВЕРА»

СГМУП «Городские тепловые сети» отметило 25-летний юбилей

13.02.2017 17:26

 Торжественный вечер состоялся 10 февраля в ЦКиД «Камертон». Работников предприятия поздравил и поблагодарил за тепло и уют в сургутских домах Глава города Вадим Шувалов. 

Точкой отсчета предприятия «Городские тепловые сети» официально считают 10 февраля 1992 года – тогда в результате слияния нескольких организаций коммунального назначения, входящих в «Сургутнефтегаз», «Сургутгазпром», «Тюменьэнерго», «Обьнефтегазгеология», было создано единое коммунальное предприятие. В его задачи вошло тепловодоснабжение жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения всего города.

Первым руководителем был Виктор Васильевич Кравченко.  

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