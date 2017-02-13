После жалоб жильцов в Сургуте на три месяца закрыли магазин на первом этаже дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 18:27

Местные жители, недовольные шумом от работающего холодильного оборудования, обратились в городской Роспотребнадзор.

Фото: dkru.ru

Специалисты проверили магазин «За копейку», расположенный в доме по улице Каролинского, 9. Совместно с экспертами «Центра гигиены и эпидемиологии» замерили уровень звукового давления и вибрации от технологического оборудования в соседних с торговой точкой квартирах. Оказалось, что уровни значительно превышают санитарные нормы.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. После его рассмотрения, суд решил приостановить деятельность магазина «За копейку» на 90 суток. Владельцу нужно устранить нарушения.

В пресс-службе окружного Роспотребнадзора добавили, что шумы и вибрации воздействуют на человека и вызывают не только дискомфорт, но и являются опасными факторами для здоровья. Продолжительное шумовое и вибрационное воздействие на организм человека может привести к нарушениям слуха, снизить репродуктивную функцию организма, стать причиной болезни сердечно-сосудистой и нервной системы.