Сургутский район – третий в округе по уровню подготовки школьников к военной службе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 19:31

Муниципалитет взял бронзу в ежегодном конкурсе.

Определены также и специальные номинации. Лучшим в Югре специалистом в сфере патриотического воспитания названа учитель истории лянторской средней школы № 7 Диана Зайцева. Лянторский детский сад «Город детства» победил в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». А вот самую достойную музейную экспозицию члены конкурсной комиссии увидели в музее боевой славы КМЦ «Резерв» в городском поселении Федоровский.

Победителей будут награждать 21 февраля в Ханты-Мансийске.