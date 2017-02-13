Сургутяне против повышения пенсионного возраста

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 19:38

Негативно к такому решению отнеслись 86% горожан, опрошенных специалистами сайта по поиску работы Зарплата.ру. При этом поддерживают изменения 7% местных жителей.

Среди тех, кто все-таки приемлет повышение пенсионного возраста, 43% согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года.

Кстати, рассказали жители Сургута о том, на какие средства планируют жить после выхода на пенсию. Довольствоваться только пенсионными выплатами планируют 40% опрошенных, каждый двенадцатый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников, 5% стараются откладывать средства уже сейчас.