Въезд в исторические районы городов может стать платным

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.02.2017 20:52

Такую возможность в виде поправки вносит Госдума в правительственный законопроект "Об организации дорожного движения в РФ".

Фото: stroyland.biz

То, что принятие проекта может привести к введению платы за проезд в исторические районы городов, ТАСС подтвердил первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, возглавляющий рабочую группу по инициативе. Единоросс привел в пример Лондон и Манилу, где, по его словам, ограничения действуют с 10 часов утра до 8 вечера. Депутат заявляет, что речь не идет о введении платы в населенные пункты или в города в целом, а лишь в "исторические центры", которые есть не во всех городах.

Что имеется в виду под "историческим центром", неясно. В то же время депутат подтвердил, что, в соответствии с поправками, плата за парковочные места во дворах вводиться не будет.

Правительственный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в конце прошлого года. В нем, в частности, идет речь о правилах организации парковок в городах и подведении этих правил к единому стандарту. Большой резонанс вызвал пункт, который дает региональным и муниципальным властям право вводить платный въезд в центр городов.