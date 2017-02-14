НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе дан старт Году экологии

14.02.2017 07:58

Запланированы экологические субботники «Зеленая Россия», «Чистый берег» и «Чистый лес», акции «Берегите воду», «Весенние и осенние дни древонасаждений», «Всероссийский день посадки леса» и многие другие. 

Всего пройдет более 280 мероприятий, в которых примут участие представители природоохранных органов, предприятий,  администраций района и поселений, общественники и местные жители.

Мероприятия, приуроченные к Году экологии, проводятся в целях привлечения максимального внимания к экологическим проблемам и дают возможность каждому совершить в клад в дело охраны природы Сургутского района.

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