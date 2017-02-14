В Кондинском районе едва насмерть не замерзли пенсионерка и ее сын

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 08:12

К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница п. Междуреченский, обеспокоенная тем, что ее престарелая соседка в течение 5 дней не выходит из дома. При этом дорожки к дому заметены снегом, печь не топится, однако, в доме горит свет.

Фото: kareliyanews.ru

Участковый уполномоченный Евгений Тюрьмин попытался достучаться до хозяйки, но безрезультатно. Были вызваны сотрудники спецслужб: они вскрыли дверь в дом и обнаружили лежащую на полу 70-летнюю женщину. В доме стояла минусовая температура, домашний градусник показывал –3.

Как пояснили медики, женщину парализовало несколько дней назад. Ей немедленно оказали первую помощь.

Выяснилось, что у югорчанки есть душевно больной сын, и он на данный момент находится в специнтернате. Однако 40-летний мужчина находился в доме, здесь же, в поселке.

Полицейский Евгений Тюрьмин нашел и его. В здании, где был сын пострадавшей, все вещи были разбросаны, мебель перевернута. Электричества не было, печь не топлена, в доме, практически как на улице, было очень холодно. Полицейский вызвал скорую помощь и помог медикам доставить мужчину в больницу. Как установили медицинские работники, больной мужчина в силу своего здоровья не мог принять меры к самосохранению, ноги были сильно обморожены.

На момент обнаружения больных, их состояние оценивалось как крайне тяжелое, счет их жизням шел на часы и минуты.