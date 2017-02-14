За неделю сильных морозов госавтоинспекторы Югры помогли 38 водителям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 10:03

Так, на 841 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» наряд ДПС заметил автомобиль «Хёндэ».

Фото: 86.mvd.ru

За рулем находился житель соседнего региона, который ждал эвакуатор в связи с возникшими неисправностями в двигателе. Ожидание затянулось на три часа. Супруга мужчины и их собака смогли отогреться в патрульном автомобиле.

Помощь на дороге в эти дни нефтеюганские инспекторы оказали жителю Республики Дагестан. Водитель «МАЗа» рассказал, что у его автомобиля разбит редуктор среднего моста, и продолжить путь своим ходом он не может. Сотрудники ГИБДД помогли отбуксировать транспорт до ближайшего населенного пункта.

Сообщается, что благодаря профессиональным действиям госавтоинспекторов водителям и пассажирам, сломавшихся машин удалось избежать обморожения, и они благополучно добрались до места.