НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпания «Победа» ввела возможность обмена и возврата авиабилета

14.02.2017 10:37

Обе операции обходятся в 2000 рублей за каждого пассажира (в случае обмена - 2000 за каждый сегмент плюс разница с новым тарифом). 

Таким образом, они имеют смысл только для билетов, изначально стоящих более 2000 рублей, и то не всегда, сообщает Travel.ru. Изменения допускаются как в части смены даты или времени вылета, так и в части смены маршрута. В любом случае пассажиру придется заплатить, помимо сбора в 2000 рублей за каждый изменяемый полетный сегмент, еще и разницу в цене, если желаемый билет стоит дороже ранее купленного.

В настоящее время авиакомпания «Победа» из Сургута ежедневно выполняет рейсы в Москву.

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