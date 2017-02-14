Снегопады и метели ожидаются сегодня в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 11:12

Не обойдется без гололедных явлений.

Фото: sverhnews.ru

По данным Ханты-Мансийского гидрометеобюро, 15 и 16 февраля по округу также ожидается снег различной интенсивности, метель, ветер местами — порывистый. Температура ночью составит минус 17-22 С, местами при прояснениях — до -28 С. Днем на 10 градусов теплее.

ГИБДД просит водителей быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.