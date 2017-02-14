Пляж все же может появиться в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 12:08

Обсуждение этой темы проходило на заседании городской думы.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Депутаты рассматривают два места для оборудования пляжа: недалеко от строящейся армянской церкви, по направлению к аэропорту, и в районе дачного кооператива «Рассвет». Здесь качество воды в целом соответствует бактериологическим нормам, но не соответствует химическим.

«На это еще может повлиять и паводок, поэтому вполне вероятно, что в июне будет запрещено, а в июле – разрешено», - сказал начальник по природопользованию и экологии Роман Богач.

Для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру на этих территориях по предварительным подсчетам необходимо около 15 миллионов рублей. При этом мнения депутатов по поводу территориальности пляжей разделились. Предлагались такие варианты, как парк «За Саймой», песчаная коса возле Восточной объездной дороги, пойма реки Саймы, где каждое лето загорают сургутяне.

Теперь администрация города должна рассмотреть все возможные варианты. Если в этом году не получится открыть полноценный пляж, то необходимо проработать вопрос с созданием зон отдыха у воды, говорится в сообщении сургутской думы. То есть с лежаками и зонтиками, но без возможности купания.