Сургутянин лишится свободы за похищение человека

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 12:41

Местному жителю на днях вынесли обвинительный приговор.

Фото: v-kurse.ru

В январе 2016 года он силой вывел свою знакомую из дома, усадил в автомобиль и привез на дачу, чтобы продержать ее там несколько дней. Родственникам мужчина сказал, что собирается увезти девушку в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Сургутянка смогла убежать и сообщить соседям о том, что ее незаконно удерживают. Но обвиняемый снова ее поймал и вернул в дачный дом, где девушка находилась до приезда полиции.

Теперь мужчине предстоит провести два года и три месяца в исправительной колонии строгого режима.