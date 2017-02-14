НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин лишится свободы за похищение человека

14.02.2017 12:41

Местному жителю на днях вынесли обвинительный приговор. 

Фото: v-kurse.ru

В январе 2016 года он силой вывел свою знакомую из дома, усадил в автомобиль и привез на дачу, чтобы продержать ее там несколько дней. Родственникам мужчина сказал, что собирается увезти девушку  в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Сургутянка смогла убежать и сообщить соседям о том, что ее незаконно удерживают. Но обвиняемый снова ее поймал и вернул в дачный дом, где девушка находилась до приезда полиции.

Теперь мужчине предстоит провести два года и три месяца в исправительной колонии строгого режима.

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