Чемпионат Югры по рукопашному бою состоится в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 13:01

Соревнования среди мужчин старше 18 лет пройдут с 18 по 19 февраля. В них примут участие около 250 спортсменов, представляющих различные спортивные организации и клубы из 16 муниципалитетов региона.

Фото: ugramegasport.ru

В программе соревнований поединки спортсменов в девяти весовых категориях — от 55 до 90+ кг. Чемпионат, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, пройдет в спорткомплексе «Таежный» по адресу: ул. Аэрофлотская 35.

Напомним, рукопашный бой зародился в СССР и изначально создавался как прикладная дисциплина, предназначенная для эффективного противодействия всем существующим видам единоборств.

Современный рукопашный бой сочетает в себе физическую и техническую подготовку с психологическим тренингом, включая развитие навыков концентрации, сосредоточения и расслабления.