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В Сургуте уже несколько лет работает кружок "Русское духовное наследие"

14.02.2017 13:15

Раз в неделю неравнодушные жители города и близлежащих поселков обсуждают самые интересные темы, касающиеся духовной жизни. 

Так, недавно в кружке состоялась встреча на тему "Православие и католицизм. Различия". В беседе принимал участие настоятель храма в честь святого праведного Симеона Верхотурского п. Барсово иерей Олег Бернацкий. Следующая встреча касалась Дня Татианы, где вспоминали православную святую, ее роль в жизни христианского мира. Завтра, 15 февраля, в кружке состоится очередная встреча "О святителе Луке (Войно-Ясенецком)". Посещать кружок могут все желающие.

Встречи проходят по средам в корпусе СурГУ по адресу: ул. Энергетиков, 22, блок "А", аудитория 515. Начало в 18:30.

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