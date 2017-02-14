НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 13:15

Раз в неделю неравнодушные жители города и близлежащих поселков обсуждают самые интересные темы, касающиеся духовной жизни.

Так, недавно в кружке состоялась встреча на тему "Православие и католицизм. Различия". В беседе принимал участие настоятель храма в честь святого праведного Симеона Верхотурского п. Барсово иерей Олег Бернацкий. Следующая встреча касалась Дня Татианы, где вспоминали православную святую, ее роль в жизни христианского мира. Завтра, 15 февраля, в кружке состоится очередная встреча "О святителе Луке (Войно-Ясенецком)". Посещать кружок могут все желающие.

Встречи проходят по средам в корпусе СурГУ по адресу: ул. Энергетиков, 22, блок "А", аудитория 515. Начало в 18:30.