Заместитель главы Радужного подозревается в получении взятки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 14:25

Следственным отделом по городу возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 13 февраля 2017 года женщина получила от представителя управляющей компании 250 тысяч рублей. За эти средства она обещала оказать содействие в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для коммунальщиков. В настоящее время подозреваемая задержана.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении лица, передавшего деньги. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.