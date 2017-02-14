НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Количество приемных детей в российских семьях должно быть ограничено

14.02.2017 14:52

 Такую идею всерьез рассматривают в Министерстве образования и науки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Косвенной причиной для этого стало дело одной московской многодетной семьи: у нее накануне органы опеки изъяли десять приемных детей, подозревая, что их избивает приемный отец. Позднее следственные органы заявили, что данный факт органами опеки выявлен не был, при этом законным правам и интересам несовершеннолетних был причинен существенный вред.

Министерство обратило внимание, что действующее законодательство рекомендует содержание восьми приемных детей — не больше. А поскольку эта норма сегодня носит рекомендательный характер, то ее необходимо как можно скорее пересмотреть, уверены в Минобрнауки.

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