Количество приемных детей в российских семьях должно быть ограничено

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.02.2017 14:52

Такую идею всерьез рассматривают в Министерстве образования и науки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Косвенной причиной для этого стало дело одной московской многодетной семьи: у нее накануне органы опеки изъяли десять приемных детей, подозревая, что их избивает приемный отец. Позднее следственные органы заявили, что данный факт органами опеки выявлен не был, при этом законным правам и интересам несовершеннолетних был причинен существенный вред.

Министерство обратило внимание, что действующее законодательство рекомендует содержание восьми приемных детей — не больше. А поскольку эта норма сегодня носит рекомендательный характер, то ее необходимо как можно скорее пересмотреть, уверены в Минобрнауки.