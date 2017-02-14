НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Два года тюрьмы грозит сургутянину за избиение фельдшера скорой медпомощи

14.02.2017 15:11

 Ход расследования уголовного дело контролирует руководство Следственного комитета России. 

Фото: time56.ru

Сообщается, что в ночь на 13 февраля 2017 года медики приехали по вызову на улицу 30 лет Победы. Помощь требовалась женщине, избитой собственным пьяным мужем. Он-то и набросился на фельдшера «Скорой». Врач получила различные травмы.

Кстати, подобные ситуации периодически случаются в Сургуте. Так, в 2015 году два молодых человека напали на врачей «неотложки», которые получили ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.

В пресс-службе Следственного комитета России добавили, что реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков будут незамедлительно.

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