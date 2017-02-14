НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Врачи Центра профессиональной патологии обследовали уже более 1500 югорчан

14.02.2017 15:29

Это жители шести удаленных населенных пунктов Кондинского и Нижневартовского районов. 

Специализированные передвижные медицинские комплексы продолжают свою работу. Сейчас медики Центра находятся в Сургутском и Березовском районах, где проработают до марта.

Напомним, в рейд отправились 11 специализированных автомобилей и 25 сотрудников Центра профессиональной патологии. По планам, медпомощь смогут получить порядка 8 тысяч югорчан. Им предлагается не только пройти диагностику, но также посетить мобильный флюорографический кабинет.

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