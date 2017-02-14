НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В «Тюменской энергосбытовой компании» начал действовать новый порядок отключения электроэнергии у должников

14.02.2017 16:49

Теперь он стал жестче и проще. 

Ранее энергетики дважды направляли потребителю уведомления о необходимости погасить задолженность. Сначала – предупреждение с требованием погашения долга в течение 50 дней. В случае бездействия потребителю под расписку вручалось извещение о возможном введении ограничения за три дня до отключения. Если оплата так и не поступала, то потребителю производилось ограничение потребления электроэнергии.

В новой редакции Правил достаточно уведомить должника один раз за 30 дней до даты ограничения любым способом, при условии подтверждения факта получения должником уведомления. 

 

 

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