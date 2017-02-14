НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый второй житель Сургута «крутит» романы на работе

14.02.2017 18:18

Горожан в преддверии Дня всех влюбленных опросили специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру. 

Фото: bummir.ru

Как выяснилось, почти половина респондентов хотя бы раз в жизни заводила служебный роман. Только 15% таких отношений закончились свадьбой. При этом у 25% опрошенных сургутян есть дети от бывших или настоящих коллег.

По результатам опроса стало ясно, что популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности.

Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман – в строительстве чаще всего работают мужчины, заключают аналитики Зарплата.ру.

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