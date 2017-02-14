НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские полицейские раскрыли серию краж с дачных участков

14.02.2017 20:01

Так, ночью 7 февраля неизвестный разбил окно в жилом загородном доме, откуда украл DVD-плеер и радиоприемник на общую сумму более 3 тысяч рублей. 

Спустя сутки сургутянин совершил аналогичные кражи, похитив болгарку стоимостью порядка 4 тысяч рублей, перфоратор и компрессорный насос на 5 тысяч рублей. Подозреваемого удалось оперативно установить – это 41-летний мужчина. Ранее он уже попадался полицейским за подобные преступления.

Возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Злоумышленник может лишиться свободы на срок до шести лет.

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