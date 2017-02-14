НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском краеведческом музее состоится встреча «Это наша Вера»

14.02.2017 21:12

Она пройдет 28 февраля в рамках краеведческого проекта «Люди нашего города» и будет посвящена 80-летию Веры Панасевич. 

Фото: surgut09.ru

На встречу приглашены представители Администрации Сургута, Думы города, Тюменской областной Думы, соратники, друзья, представители общественных организаций.

В ходе встречи Вера Ивановна поделится воспоминаниями о своей трудовой и общественной деятельности.

Выйдя на заслуженный отдых, Вера Ивановна с присущим ей энтузиазмом принялась за общественную работу: возглавляла совет неработающих пенсионеров ОАО «Сургутэнергострой», руководила культурно-досуговым центром НПФ «Профессиональный», занималась благотворительностью, участвовала в работе городской территориальной избирательной комиссии, была членом общественной палаты Югры.

В 1994 г. в составе Комитета «Женщины Сургута» находилась в зоне боевых действий в Чечне с гуманитарной помощью для солдат-сургутян.

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