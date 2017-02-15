Наталью Комарову просят обратить внимание на меры соцподдержки студентам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 09:41

Губернатор накануне встретилась с жителями Нефтеюганска, и обсудила развитие и перспективы города.

Фото: admhmao.ru

В ходе встречи предложение по развитию образования внесла учитель средней общеобразовательной многопрофильной школы №5 Наталья Казачок. Она отметила, что по процентному составу в школах Нефтеюганска работает 37% пенсионеров.

«Мы за педагогический опыт, за преемственность поколений. Но вопрос обновления кадров встаёт достаточно остро. Ежегодно от 8 до 10 выпускников школ поступают в Сургутский педагогический университет, они гарантировано обеспечены рабочими местами, но не жильём. Хотелось бы обратить внимание на меры социальной помощи студентам в этом направлении», - обратилась к главе региона Наталья Казачок.

Наталья Комарова отметила, что проблема с обеспечением жилья стоит не только в Нефтеюганске. В этой связи в планах региона создание площадки с элементами кампуса в Сургуте, что снимет вопросы жилья для студентов и преподавателей.

«Уже стоит задача построить инновационный образовательный центр, который будет включать в себя всю линейку образования, начиная с детского сада. Мы имеем достаточно высокий спрос на подъем престижа работы учителя. Это направление приоритетно для нас», - акцентировала внимание Наталья Комарова.