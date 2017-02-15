НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23-летняя сургутянка украла золотые изделия на 10 тысяч рублей

15.02.2017 09:52

Она проникла в комнату к 48-летней женщине путем отжима замка. Это произошло еще в конце января. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась соседка  потерпевшей по квартире.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до  пяти лет. 

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