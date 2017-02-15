23-летняя сургутянка украла золотые изделия на 10 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 09:52

Она проникла в комнату к 48-летней женщине путем отжима замка. Это произошло еще в конце января.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась соседка потерпевшей по квартире.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.