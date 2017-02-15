В Сургуте сотрудники «Сбербанка» записали музыкальный ответ местному рэперу, попросившему кредит

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 10:57

Управляющий сургутским отделением «Сбербанка» Сергей Кузнецов необычно ответил местному рэп-исполнителю Руслану Аларханову на просьбу о кредите, передает Накануне.RU.

Последний прочел в местном отделении рэп, желая получить деньги на строительство дома и поездку в Нью-Йорк.

В ответе финансистов говорится: несмотря на то, что Аларханов, «качая Сургут», прославляет город, для получения денег нужно соблюсти все формальности: собрать пакет документов, а также сделать все необходимые запросы. В конце сотрудники банка просят не забыть рэпера исполнить обещание и привезти из Нью-Йорка брелок.