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Команда Сургутского района стала победителем чемпионата по волейболу в зачет Параспартакиады Югры-2017

15.02.2017 11:26

 Соревнования проходили в Солнечном. 

В первом матче команда Сургутского района одержала победу над сборной города Сургута со счетом 2:0. Во второй игре Лангепас уступил Сургутскому району - 2:1. Третья игра закончилась победой сборной Сургута над командой Лангепаса со счётом 2:1. В итоге серебро у команды Сургута, бронза – у волейболистов Лангепаса.

В 2017 году сборная Сургутского района вернула себе пальму первенства, которую удерживала с 2013 по 2015 годы.

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