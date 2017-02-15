Югорские водители теперь могут получить фликеры и памятку «Сложности перехода»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 12:21

Их ГИБДД региона рассылает вместе с постановлениями по делам об административных правонарушениях.

Фото: 86.mvd.ru

В ведомстве говорят, что каждый автолюбитель – еще и пешеход. Поэтому памятки, информирующие о правильном взаимодействии между участниками движения, позволят уберечь от беды на дороге. Принесут помощь, со своей стороны, и подаренные ночные маячки, делающие заметными для водителей в темное время суток и взрослого, и ребенка.

Кстати, в рамках акции «Сложности перехода» госавтоинспекторы размещают в социальных сетях фотографии с хэштегами #ПРОПУСТИПЕШЕХОДА и #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ. Они также напоминают о том, что «утверждение «пешеход всегда прав» является заблуждением, ведь транспортное средство не всегда сможет остановиться мгновенно».