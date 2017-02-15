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На 379 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск 14 февраля загорелся грузовик MAN

15.02.2017 12:43

Как рассказали в МЧС по Тюменской области, большегруз вез прессованную бумагу по маршруту Сургут - Екатеринбург. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Водитель почувствовал запах дыма в кабине и увидел, что горит моторный отсек. Он сразу же позвонил в МЧС и попытался потушить пожар самостоятельно, но ему это не удалось. На момент прибытия пожарных горела кабина и прицеп. Им удалось спасти автомобиль. Огонь уничтожил внутреннюю отделку кабины, частично повредил прицеп и груз.

Водитель в результате пожара не пострадал. Причиной возгорания грузовика является замыкание электропроводки, предполагают в МЧС по Тюменской области.

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