НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вадим Шувалов вручил сургутянам ключи от квартир в наемном доме

15.02.2017 13:12

Объект на 512 квартир расположен на улице Ивана Захарова.  В ближайшее время сюда переедут около 150 семей, работающих в социальной сфере. 

Фото: admsurgut.ru

По словам главы города, это хороший вариант для тех семей, которые не могут себе позволить приобрести жилье в ипотеку. Уровень арендной платы здесь намного ниже, чем в среднем по городу. Небольшую однокомнатную квартиру, к примеру,  можно снять за 4300 рублей в месяц плюс минимальная оплата за коммунальные услуги. В помещениях сделан ремонт,  установлена сантехника.

Договор заключается от года до 10 лет с последующей пролонгацией. Получить жилье смогут работники бюджетных учреждений города,  сотрудники правоохранительных органов и владельцы балков.

Напомним, это первый в России наемный дом социального использования, построенный по пилотному проекту. Сейчас администрация Сургута совместно с региональным правительством разрабатывает план строительства еще нескольких таких объектов за бюджетный счет. К слову, средства от аренды квартир будут поступать в городскую казну.

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