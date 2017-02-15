Мужчина, угрожая продавцу в Сургуте, забрал выручку магазина

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.02.2017 14:46

После случившегося женщина-продавец обратилась в полицию.

Фото: 86.mvd.ru

Сообщается, что это произошло в ночь на среду в торговой точке по улице 30 лет Победы. Мужчина зашел в магазин, и, подставив нож к телу потерпевшей, потребовал деньги – в кассе было 25 тысяч рублей.

Злоумышленника смогли поймать по «горячим следам». Им оказался 21-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Ранее он уже попадался полицейским за мелкое хищение имущества из торгового центра.

По факту «разбоя» возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.