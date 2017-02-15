НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Школа Русскинской поборется за грант на благоустройство территории

15.02.2017 16:27

Конкурс социальных проектов проводит компания «Лукойл - Западная Сибирь». 

Если акционерное общество поддержит идею, то в образовательном учреждении появится зимний сад. Кстати, все замеры и эскизы сделали сами педагоги. Они же занимались разработкой сметы. На реализацию проекта необходимо около 150 тысяч рублей.

Еще местные педагоги мечтают о сенсорном демонстрационном экране, куда можно загружать полезную информацию, слайды или снимки, чтобы каждый ученик мог полистать страницы виртуальных книг и почерпнуть для себя нечто новое о природе своего края.

 

 

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