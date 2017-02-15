НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Коммунальщики Сургута получили около двухсот замечаний за плохую уборку снега

15.02.2017 17:04

Цифра стала известна во время встречи Вадима Шувалова  с руководителями управляющих компаний. 

Фото: admhmansy.ru

По данным пресс-службы городской администрации, если проблемные моменты коммунальщики не устранят, то в отношении УК будут применяться штрафные санкции.

На прошлой неделе глава города поручил провести внеплановую проверку городских дворов и проконтролировать качество уборки снега.  Также любой сургутянин мог проголосовать с помощью специальной формы. Воспользовались ею больше 400 человек.

В итоге, большинство сургутян пожаловались на то, что снег во дворах убирают, но долго не вывозят - 61,4%. 10,2% заявили, что снег убирают только после обращения в управляющие компании и 9,7% сообщили, что снег не убирается вообще.

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